Dusno ve studiu. Sparťan Šural a trenér Bohemians Hašek se do sebe pustili!

Letenský kapitán Josef Šural dal v této sezoně už tři branky a jedna z nich je i ze zápasu s Bohemians, kdy se prosadil po standardní situaci, které předcházel faul odpískaný právě na Šurala.

Trenér Martin Hašek útočníka Sparty v televizním studiu kritizoval, že pád přifilmoval. „Já tam vidím faul. Možná někdo koukal na jiné záběry. Chtěl jsem přenést váhu na druhou nohu a Reiter mi ji podkopl. Chápu, že jde o Spartu, a proto se to řeší, ale problém bych v tom neviděl. Spíš kdybych byl trenérem, tak bych řešil tu zeď, která se jim rozestoupila,“ rýpl si Šural do kouče Haška, který to fotbalistovi hned vrátil.

„Reiter bránil špatně a dal šanci rozhodčímu, aby písknul faul. Pepa ucítil pohyb a přetočil se. V klidu to mohl ustát. Skáče takhle opakovaně. Takhle to hraje. Přihrává spoustu situací. Z mého pohledu je to špatně pro fotbal. Tohle své hráče neučím. Jsem proti tomu, aby se ve fotbalu filmovalo,“ důrazně odvětil Hašek.

Tím ale přestřelka neskončila. Šural dostal prostor, aby reagoval a využil toho. „Vždycky hledám výhodu pro tým. Když to trenér řekne ještě pětkrát, půjdu odsud a budu věřit, že to faul nebyl. Když se něco furt opakuje, uvěříte tomu. Je to o té chytrosti, jestli toho využijete,“ tvrdil útočník Sparty. Chvíli před tím se ve studiu do Bohemians navezl, že toho dopředu moc nepředvedli. A opět si to Hašek nenechal líbit.

„Spartu jsme podle čísel výrazně přeběhali v zápase. Spartě se vymstilo, že bránili na 1:0. V Příbrami před tím chtěli přidat gól za stavu 2:1, ale naopak ho zase dostali. Obojí je s prominutím na hovno. Sympatičtější je, když se mužstva snaží dát gól. Sparta brání jednobrankový náskok a má dvacetinásobný rozpočet než Bohemka. To asi fanouškům příjemné není,“ dodal Hašek, jenž jako kouč Klokanů zatím ve všech třech vzájemných zápasech se Spartou neprohrál.

