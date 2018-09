Hrdličkova první slova z USA po smrti otce (†56): Navždy můj hrdina!

V New Yorku, kde je oporou manželky Karolíny Plíškové před čtvrtfinále US Open, to byla pro Michala Hrdličku velmi bolestivá zpráva. „Táto, děkuji Ti za vše. Budu se snažit ze všech sil, abys na mě byl pyšnej,“ napsal manažer české tenistky a komentátor O2 TV Sport na Instagramu poté, co se svět dozvěděl zprávu o smrti jeho otce.