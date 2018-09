Tohle že je matka dvou dětí? Manželka šampiona F1 má dokonalou postavu

Na formuli 1 už jezdí jen jako dobře placený televizní expert a kvůli plnění reklamních kontraktů. Rosberg tak vydělává miliony a nemusí ani závodit. Po poslední Velké ceně Itálie vzal svou půvabnou manželku Vivian, která má i po dvou dětech dokonalou figuru, a vyrazil s ní na jachtu ke španělskému ostrovu Formentera.

Kromě slunění a plavání se věnovali především sami sobě. Líbaní, hlazení a tulení na palubě jachty dávalo všem znát, že tenhle pár se stále velmi miluje a to už spolu jsou přes 10 let. Že by po téhle senzační dovolené počali už třetího potomka? Proč ne. Na velkou rodinu mají peněz i času habaděj.