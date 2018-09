Prázdnota a 30 vteřin navíc. Žena lyžaře Millera se mučí nad utonulou dceru

Mají čtyři děti a o páté tragicky přišli, když se jim devatenáctiměsíční dcerka nešťastně utopila v bazénu u sousedů. Na svou holčičku neustále myslí máma Morgan.

„Teď v září byl první školní den. Vždy se na tento den těšíme, ale nyní čtu v tváři našeho tříletého Nashe velkou prázdnotu. Takhle vypadáme, když se vracíme do běžného života bez naší dcery,“ smutnila na Facebooku Morgan Millerová, která nad osudnou chvílí neustále přemýšlí.

„Každý den si říkám, že by byl můj život jiný, kdybych měla tehdy 30 vteřin navíc,“ napsala Millerová a společně se svým mužem chce ostatní rodiče varovat, že se jim může stát podobné neštěstí.

Millerová chodí i do televizních pořadů, aby upozornila na problematiku utonutí malých děti. V slzách vyprávěla, že si všichni musejí dávat pozor na své ratolesti.

„Je to mžik. Dítě o váze do 7 kilogramů se může utopit během 30 vteřin. Když někam jdete, zkontrolujte, jestli je to místo bezpečné pro vaše děti,“ nabádá ostatní rodiče Morgan Millerová.