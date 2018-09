Emoce a dojetí Hrdličky v zápase I.A třídy: Táto (†56), ta výhra je pro tebe!

Uběhl více než týden od doby, kdy se Michal po boku své manželky Karolíny Plíškové na US Open dozvěděl, že jeho táta zemřel. Stalo se tak před čtvrtfinále posledního grandslamu sezony, který nakonec »Kája« nezvládla. Se Serenou Williams padla ve dvou setech (4:6, 3:6).

O tomto víkendu čekal první zápas po nešťastné události také Michala. Oblékl zeleno-bílý dres Viktorky Vestec, která přijela na půdu favorita do Průhonic, ovšem o motivaci bylo postaráno. Všichni Hrdličkovi spoluhráči chtěli vyhrát pro Vaška!

„Když to ještě šlo, snažil se chodit do práce nebo na fotbal. Tam si vždycky vyčistil hlavu,“ řekl v rozhovoru pro Blesk kouč Vestce Zdeněk Hruška. Teď došlo na tým, aby to oblíbenému chlapíkovi vrátil.

V Průhonicích odehrál Michal 77. minut, dostal žlutou kartu, ale hlavně pomohl Vestci ke třem bodům (5:1)! „Vyhráli jsme pro tebe, díky,“ napsal Hrdlička k fotce, kde oba týmy stojí ve středovém kruhu a drží minutu ticha. Za ten parádní výkon by jistě dostal od táty pochvalu…