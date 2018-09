Reportérka iSport TV o sexismu od fanoušků: Líbání mi nevadí. Osahávání už ano!

Jak se vyrovnáváte s tím, že vás před stadionem obletují muži a někteří nejsmělejší vás během natáčení dokonce i políbí?

„Nechci říkat, že si to užívám, ale nevadí mi to. Stává se to na stadionech, kde jsou lidé v euforii a občas i pod vlivem alkoholu, takže jsou odvážnější a odhodlají se třeba i k té puse. Rozhodně mě to nijak nepohoršuje, občas to i zalichotí.“



Ptám se na to kvůli tomu, že vašim kolegyním, které byly na MS ve fotbale v Rusku, braly přílišnou náklonnost fanoušků jako sexuální obtěžování?

„Zaznamenala jsem to a chápu, že dotyčným to mohlo nějakým způsobem vadit. Ale prohlášení, že se dotyčná cítila zranitelná a bezmocná, to už mi přijde nadnesené. Pár pus v přímém přenosu už jsem taky dostala a rozhodně jsem se necítila bezmocná. Zasmáli jsme se tomu. Jestli někoho potěšilo to, že mi mohl dát pusu nebo mě obejmout, tak proč ne?“



Co by pro vás už bylo za hranou?

„Samozřejmě nějaké vulgární narážky nebo nevhodné osahávání, to už by bylo moc. Je ale pravda, že za čtyři roky v deníku Sport a na iSport TV v čistě mužském prostředí už jsem otrkaná, a jen tak něco mě asi nepřekvapí.“ (smích)



Dělají si z vás sportovci legraci nebo spíš natáčení s vámi berou vážně?

„Tak samozřejmě, že moc holek v České republice ve sportovním prostředí nepůsobí, takže k tomu někdo může být skeptický a nebrat to vážně. Většinou ale ti zpovídaní vědí, že to neříkají do žádného mého sranda blogu, ale pro diváky webu iSport.cz a čtenáře deníku Sport.“

„Těch je za tu dobu spoustu. Vždycky je zážitek natáčet s Jaromírem Jágrem nebo Radkem Dudou, který je neuvěřitelný showman. Přezdívka Sifon, kterou mi jednou udělil se bohužel tak chytla, že mi už mi nikdo jinak neřekne.“„Při natáčení mi asi nikdy úzko nebylo, ale během cesty na natáčení. Když jsme cestou do Chorvatska na natáčení oslav druhého místa Chorvatů na MS bloudili tři hodiny v noci v lese někde ve Slovinsku při šílené bouřce. Moc nafty už nám taky nezbývalo… To mi teda trochu úzko bylo, to se přiznám.“„Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Přišlo mi už pozvání nejen na kávu, ale na všechno možný.“„Chodí zprávy a bohužel i fotky. To ale hned blokuji a nezatěžuji se tím. Převládají ale naštěstí pozitivní zprávy, kdy vám lidé třeba jen napíší, že se jim líbí, co děláte, nebo že pravidelně sledují iSport.cz.“