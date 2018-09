Co také přineslo US Open: největší zářezy na tělech tenistek!

Slovenská tenistka se na US Open probojovala do osmifinále. • ČTK

Serena Williams si postěžovala na zářezy od rozhodčích, finalistky čtyřhry nedostaly po triumfu slovo. Tenisové »feministky« o sobě daly na US Open pořádně vědět. Na druhou stranu mají něco, co muži nikdy mít nebudou. Tak snad fanoušky v budoucnu neochudí o to nejlepší, co je na turnajích k vidění!