Slovenští fanoušci zuří. Domácí hokejový šampionát pro ně bude drahý

Organizátoři MS v hokeji na Slovensku tento týden prozradili, kolik budou stát vstupenky na utkání. Začali dobrou zprávou, že cena lístků startuje na 256 korunách. Jde však o ty méně atraktivní zápasy, na které se moc fanoušků nehrne. Například souboj Francie s Velkou Británií nebo Rakouska s Itálií.

Zato na utkání domácích Slováků už každý peníze mít nebude. Vždyť nejlevnější vstupenka bude v prodeji od 1536 korun. „Prvořadým kritériem pro nás bylo nastavení přijatelných cen vstupenek pro široké vrstvy fanoušků. Snažili jsme se nepřekročit cenovou hladinu, kterou v našem regionu nastavilo sousední Česko během MS 2015,“ řekl prezident Slovenského svazu ledního hokeje Martin Kohút.

Ne všichni Slováci si však myslí, že cena je nastavena správně. „Čtvrtinu důchodu za to, když budu chtít jít na jeden lepší zápas. Něco hrozného,“ stěžoval si čtenář pod přezdívkou kaldesm3 na serveru novin Nový Čas. Stejně tak to vidí i fanoušek pod přezdívkou McGyver, který psal do diskuze na Topky.sk „Platy Slováků se nezohlednily. Asi na ně zapomněli.“

Na utkání play off jsou lístky pochopitelně ještě dražší. Čtvrtfinále startuje na 1792 korunách a nejlepší lístek na finále vyjde skoro na 9 tisíc korun.