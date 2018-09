Sobotkova krize po trejdu do Buffala: Chtěl vzít před rodinou roha!

S celou rodinou se musel přes léto stěhovat z celkem slunného St. Louis do mnohem chladnějšího Buffala. „NHL je byznys. Ale rána to trošku je, to přiznávám,“ pravil Sobotka na začátku července po nečekané výměně do nejhoršího celku loňské sezony.

Ani teď, dva měsíce poté, se ale na východě USA neusadil! „Stále nemáme hotovo,“ povzdechla si na Instagramu partnerka Nicole, s níž má Vláďa dcerušky Sofii a Victorii Miu. A český útočník z toho byl tak ve stresu, že málem svá děvčata opustil!

„Týden jsme strávili na hotelu, což pro nás bylo psychicky náročné. Jeden pokoj pro 4 lidi, nic moc... Holky se navzájem budily a já byla na prášky. O mém muži ani nemluvím, ten chtěl šlápnout na zmizík už první den!“ svěřila se Nicole.

Sobotka totiž konečně poznal, jaké to je mít dvě malá děcka. „Žádné pustinky, smích a vyspání se do růžova. Hezky řev, odpor a hádání se o hračky!“ chechtá se s odstupem času blondýnka, že nakonec vše dobře dopadlo.