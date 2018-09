Plekancova tenistka Šafářová se rozhodla: Lásko, končím!

Už během sezony naznačovala, že se jí v hlavě honí myšlenky na konec kariéry. Definitivní rozhodnutí ovšem zatím neučinila. Když se jí nepovedl turnaj v Québecu, poděkovala na sociální síti fanouškům a předčasně zabalila letošní ročník.

„Sezona 2018 pro mě končí trochu brzy. Nebyl to lehký rok s vleklými zdravotními problémy, přesto jsem si užila hodně zábavy,“ zašveholila Lucka. Ano, byla to zábava, ale i trochu divočina, protože její »Pleky« se rozvádí se zpěvačkou a herečkou Lucií Vondráčkovou, s níž má dva syny.

Otázkou tedy je, jak to s Šafářovou bude vypadat příští rok. Momentálně je bývalá pátá hráčka světa na 91. místě a to nejsou dobré vyhlídky. Lucii by totiž čekaly na velkých turnajích kvalifikace…