Dloubák do vlastní branky! Legendární fotbalista Panenka přišel o firmu

V roce 1994 založil Antonín Panenka firmu Panenka Fotbal Consulting se svým bývalým spoluhráčem Svatoplukem Bouškou. Letos o společnost přišli kvůli nové novele zákona o obchodních korporacích, která si klade za cíl donutit právnické osoby zveřejňovat o svém konání více dokumentů.

Panenka ani Bouška totiž neukládali účetní uzávěrky společnosti do sbírky listin a společnost za to byla zrušena. „Ta firma je uložená už kolik let u ledu. Spouštěli jsme to s panem Bouškou a ještě jedním pánem, který pak zemřel a kterého aktivita to hlavně byla. Takže já to nakonec i vítám, že je to tak vlastně vyřešené. Teď už by bylo ostatně pro mě i pozdě to podnikání nějak oživovat,“ citoval deník E15 Antonína Panenku.