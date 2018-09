Žádný sexismus, to přepískla! Berdych se opřel do šíleného chování Sereny

O co před dvěma týdny šlo? Naštvané Sereně nejprve rozhodčí Carlos Ramos udělil napomenutí za nedovolené koučování. To však Američanku tak rozlítilo, že se do sudího na umpire ostře pustila, nazvala ho lhářem či sexistou a ještě rozmlátila svou raketu! Kvůli tomu přišla o gem a nakonec s Japonkou Ósakou prohrála...

„Ale ta situace byla jasná. Sudí se musí řídit pravidly,“ vrátil se včera k tomuto momentu Tomáš Berdych. „Šlo o vážnou věc, která překročila hranice sportu. Ke každému odvětví něco patří, ale to, jak se zachovala Serena, všechno posunulo někam jinam. A mrzí mě, že se něco takového dostalo na tenisové kurty,“ pravil ostře.

Berdychovi navíc přijde úsměvné, že se do celého incidentu tahá sexismus. „To je jako kdyby mě pískala ženská a já si stěžoval, že mi udělila varování,“ kroutí hlavou český tenista. „To její tvrzení by muselo být něčím podložené, což tady nevidím. Rozhodčího Ramose stoprocentně uznávám. A líbí se mi, jakým způsobem rozhoduje,“ dodal Tomáš.