Sexy Čuhelová si poplakala nad (ne)působením u O2 TV: Marnost, vázla komunikace!

Čuhelová nebyla rok před kamerou a užívala si život za oceánem, kde nepůsobila v médiích, ale živila se prací za barem. Návrat na televizní obrazovky si ani neuměla představit. „Je to nádherná práce, ale nechybí mi. Zatím. Pro odchod z ČT jsem měla milion důvodů. Jeden z nich byl odstěhovat se do New Yorku,“ prozradila na svém blogu Čuhelová.

Přesto se nechala zviklat a sešla se se svým někdejším kolegou z ČT Petrem Svěceným, který nyní působí na O2 TV Sport. Hlavním důvodem, proč se nakonec rozmyslela k návratu do televize byla možost cestovat s prací.

„Jestli mi na mé bývalé práci něco chybí, tak cestování s fotbalem. Zažila jsem mistrovství Evropy, Evropskou ligu, ale Ligu mistrů? Tu ještě ne. Uvědomuju si, že je to na dlouhou dobu možná naposledy, co ji český tým hraje. A tak nabídku O2 přijímám,“ uvedla reportérka, která si však dala podmínku, že chce externí smlouvu a dojíždět do Prahy z Brna.

Po několika dnech se ale rozhodla, že tak velký projekt vyžaduje větší pracovní nasazení a rozhodla se, že chce smlouvu na plný úvazek. „Marně čekám na smlouvu, komunikace vázne a já proto žádám o vyškrtnutí svého jména z nasazení na úvodní kola ligy. Ne z trucu. Prostě mám za to, že je šéf O2 vytížený a potřebuje víc času. Jenže se mýlím. O měsíc později se totiž dozvídám, že se v televizi nemůžu dohodnout na podobě spolupráce. Já že chci pracovat na plný úvazek a O2 mě prý chce jen na částečný,“ napsala Čuhelová na svém blogu.

Nakonec se nabídky v srpnu dočkala, ale lišila se od té původní. Proto definitivně odmítla. Zahořklá ale není. „Závěrem posílám velké díky lidem do O2 v čele s Petrem Svěceným za milé přijetí a přeju hodně spokojených diváků. Já budu jedním z nich,“ uzavřela svůj návrat na obrazovky Čuhelová.