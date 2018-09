Sexy dovolená ve Vegas už nebude! Rozchod Jágrova kamaráda z NHL s krásnou miss

Modrá obloha, téměř 40 stupňů, jedna menší loď a parta kamarádů na palubě. Vychutnávali si panoramata na jezeře Mead a v okolí kaňonu Red Rock. Přehradní nádrž na řece Colorado leží asi 48 kilometrů od centra Las Vegas, kde slovenský útočník ještě loni hrával.

Na začátku září se překvapivě stal posilou Montrealu, v týmu Canadiens bude spoluhráčem Tomáše Plekance. Přišlo stěhování z horka do kanadské zimy, ale také Tatarovy problémy se sexy Lucií. „Jsou od sebe. Už v minulosti měli mezi sebou neshody, skřípalo to, ale tentokrát je to definitivní,“ řekl ke čtyřletému vztahu zdroj deníku Nový Čas.

Loňský finalista Stanley Cupu a vicemiss 2013 byli na Slovensku velmi sledovaným párem. Důkazem jejich rozchodu jsou další fakta – poslední společné fotky dali na sociální sítě v červenci a o něco později se dokonce přestali na Instagramu sledovat. Na vině může být údajná nová žena po boku Tatara. Má se jednat to realitní makléřku z Bratislavy. Jak vážné to ale je, ví jen sám Tomáš…