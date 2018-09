Střelec Sparty Tetteh? Byl netáhlo a nesnášel kritiku, říká bývalý spoluhráč

Pěje na něj samou chválu. Ještě než letos v létě Benjamin Tetteh přestoupil z Bohemians do Sparty, tak trenér Klokanů Martin Hašek útočníka z Ghany porovnával s Wilfriedem Bonym a dokonce tvrdil, že může být ještě lepší než hvězda z Pobřeží slonoviny.To ale málokdo tušil, jaké s ním měl ve skutečnosti trápení.

„Má obrovský potenciál a nejen gólový. Myslím si, že je to velký fotbalista. Má na tom velký podíl právě i trenér Hašek. Když Benjamin přišel ze Slovácka, tak to byl netáhlo, který nechtěl pracovat. Ani neunášel kritiku. Když mu trenér něco řekl, tak se vyloženě urazil a zavřel se do sebe. Nekomunikoval s nikým z nás,“ prozradil fotbalista Bohemians Rudolf Reiter.

Kdy se to všechno zlomilo? Stačila veřejná domluva. „Trenér měl k němu pohovor před celou kabinou. On to přehodnotil a od té doby to s ním šlo nahoru,“ dodal Reiter.