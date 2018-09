Vlhová přidala i popis havárie. „Viník byl člověk, který jel velmi rychle a napálil to do našeho auta. To vyletělo na bok a narazilo do sloupu. Nikomu se nic nestalo, ale auto je na totálku. Střecha je zdemolovaná tak, že kdyby tam seděl někdo vyšší, ani si nechci představovat, co by se stalo,“ napsala.

„No nic, ještě nepřišel náš čas. Žijeme a užíváme si dál tento nádherný život,“ dodala s ulehčením.