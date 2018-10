Rozkošná láska hokejové legendy Nicole: Bojí se moře, ale Nedvěda ne!

Nicole Volfová (23) vykročila něžnýma nožkama do vody a napsala k tomu: „Tohle je můj velmi neobvyklý obrázek, protože se oceánu bojím.“ No, jenže co naplat, když je modelka a kam jí agentura prskne, tam se musí fotit. Hlavně, že se nebojí Petra, který má pověst bonvivána a dobyvatele dámských ložnic. Zkrátka, štíhlounká Nicole to s velikánem od ledu umí.

„Převážnou dobu pobýváme v Miami, kde Nicole pracuje. Sice jsem proti ní už dědek, ale mně to vyhovuje,“ pověděl nedávno jako vždy rozesmátý Petr Nedvěd. „Řekla bych, že spolu trávíme hodně času. Nestrádáme,“ zašvitořila jeho sympatická kráska z Karlových Varů Nicole.