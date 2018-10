Poborský promluvil o své adrenalinové vášni: Se žraločím monstrem v hlubinách!

Změna je život. Poborský se z rodných jižních Čech přestěhoval do Prahy a nyní bydlí na Smíchově. Už nevlastní SK Dynamo České Budějovice, takže může v klidu žít v hlavním městě. Naplňuje ho i nová práce.

„Snažíme se restartovat tréninková střediska mládeže, která fungovala dřív. Fotbal je v tom ze všech sportů asi nejdál,“ tvrdí Poborský pro říjnové vydání magazínu ForMen, ve kterém tvrdí, že jeho život není jen fotbal, ale je daleko pestřejší.

Bývalý fotbalista Manchesteru United, Lazia Řím nebo Sparty rád cestuje do exotických končin jako je Bali a věnuje se podvodnímu sportu.

„Posledních pět let se věnuju technickýmu potápění. To je pecka. Pod vodou je klid. Strašně mě to nabíjí a vždycky mě to vytrhne z toho blázince tady. Teď naposled jsem se potápěl se žralokem velrybím,“ překvapil někdejší slavný záložník.

„Je to strašný monstrum, má osm metrů. Člověk si uvědomí, jak jsme vlastně nicotný, malinký. Půlhodinu jsme s nima plavali, a to je prostě strašnej úlet,“ řekl Poborský, který se žraloků nebojí.

Na Bali se umí pobavit i na suchu. „Rodina si to užívá, my vždycky od pěti hrajeme s vesničanama fotbal,“ smál se cestovatel Poborský.