Italská tenistka šokovala Tokio, diváci se divili: Jak to, že hraje naostro?!

Díky povedenému představení v Japonsku, které skončilo až porážkou v semifinále s domácí Naomi Osakou, se Giorgi posunula v žebříčku WTA na 30. pozici. Tím vyrovnala své dosavadní maximum z roku 2015, a pokud jí vydrží forma, může rozhodně pomýšlet ještě výš.

Tenisové umění přesto nebylo tím, co pohlednou Italku v Tokiu proslavilo. Zapůsobila a ohromila především tím, jak se na poslední mač oblékla. Růžový dres se sukní sice nebyl ničím výjimečným, ale to, co skrývala pod ním, vzbudilo zajímavé ohlasy. Ono se není čemu divit, protože Camila vypadala, jako by měla nahý zadek!

Při podání a agresivních úderech odhalila zaříznuté růžové kraťásky, kterým chyběly nohavičky. Působilo to pak velmi rajcovně, což mnoho diváků a fanoušků ocenilo. „Konečně tenis, jak má vypadat,“ shodovali se na sociálních sítích s tím, že mají novou oblíbenkyni. Holt, když někdo ví, jak zapůsobit…