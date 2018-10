Následuje výzva, kdy si vítězové pochutnají na burgerech, které musí připravit poražený tým. Poté přijde na řadu příprava na zápas mezi Michalem Konrádem (25) a Ronaldem Paradeiserem (21). Na závěr se stane něco šokujícího, co Oktagon Výzva nikdy v historii nezažila… Co? To mohou diváci vidět dnes od 21:45 na O2 TV a o hodinu později na JOJ Plus.

Vstupenky na OKTAGON 10 Galavečer MMA se uskuteční 17. listopadu v pražské O2 areně

Lístky jsou v předprodeji na www.ticketportal.cz a budou dostupné také přímo na místě v den konání

Ceny vstupenek jsou od 999 do 2490 Kč