Jezdce Macha vlekl kůň na Pardubické stovky metrů: Vypnul mě kopancem!

Hlavní veterinář Petr Přikryl: Zastavte cválajících 500 kilo Petr Přikryl je hlavní veterinářem Velké pardubické 13 let a se zastavováním koní má bohaté zkušenosti. „Zpravidla jde ale o koně bez jezdců. Zastavovat cválajících pět set kilo je vždy riziko. Koně jsou při dostihu excitovaní, tenhle se navíc potýkal s nezvyklou situací, kdy jezdec visel pod ním. Většinou se koně zastavují až v odchytové části na konci závodiště, kam obvykle sami doběhnou. Jenže kdyby měl Smajlík vláčet Macha až tam, tak by to jezdec těžko přežil. Proto byl ten odvážný včasný zákrok (veterinárního technika Jaroslava Komárka, který po koni skočil) v tomto případě velmi důležitý,“ vysvětlil.