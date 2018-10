Noční pařba po prohře s Čechy! Proto měl odstoupit slovenský trenér Kozák

Byl to šok. Kozák nečekaně odstoupil v neděli večer, den po prohraném zápase v Trnavě a nechtěl prozradit, jaký pro to má důvod. Nyní je to už ale jasné. Ještěě před čtvrteční oficiální tiskovou konferenci Slovenského fotbalového svazu prosáklo na povrch, že zhřešilo sedm reprezentantů.

Podle deníku Nový Čas do nočního podniku po prohraném derby s Českem zašla partička v čele se známým potížistou Vladimírem Weissem. Jednalo se o brankáře Martina Dúbravku a Martina Šullu, obránce Lubomíra Šatku, Norberta Gyömbéryho, Milana Škriniara a záložníka Stanislava Lobotku. Všechno tedy mladé hráče, zkušení mazáci jako Marek Hamšík nebo Martin Škrtel večerku podle dostupných informací neporušili.

Místo toho, aby odpočívali na hotelu jen pár hodin po duelu s Čechy, tak byli na nočním tahu. Trenér Kozák se to dozvěděl a poslední kapkou pro něj byl fakt, že jeho tým navíc zápas prohrál.

„Nechci se k tomu teď vyjadřovat. Víc k tomu povím ve čtvrtek,“ oznámil zklamaný kouč Kozák. Potvrdí to, o čem mluví celé Slovensko? A budou slavní fotbalisté za svůj prohřešek přísně potrestáni?

„Momentálně se k tomu nebudeme vyjadřovat. Čeká nás zápas se Švédskem, který je prioritou. Ve čtvrtek má tiskovou konferenci Ján Kozák s prezidentem SFZ (Slovenského forbalového svazu Jánem Kováčikem, kde se veřejnost dozví víc,“ znělo oficiální stanovisko před úterní přípravou, která skončila 1:1.

