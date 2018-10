Ester, ať nedopadneš jako slovenská hvězda: svaz jí kvůli válce nedá ani korunu!

Co by za to dala, kdyby měla podmínky jako její česká kolegyně. Slovenská lyžařka specializující se na slalomové disciplíny Petra Vlhová patří do světové špičky. Lyžařský svaz ji ale nedal na sezonu ani korunu. To Ester Ledecká přes všechny problémy při vyjednávání dostane od Českého svazu lyžování několik milionů korun.