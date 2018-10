Tenista Berdych otevřeně promluvil: o daňovém ráji v Monaku a utrácení milionů

Trvalé bydliště má Tomáš Berdych v daňovém ráji v Monaku, ale rozhodně se netrápí tím, že si o něm někdo myslí, jak díky apartmá v malém knížectví krátí daně. Co by škarohlídům odpověděl? „Bude asi záležet na tom, kdo se mě na to zeptá. Variant tam bude určitě spousta,“ vyhnul se tenista jednoznačné odpovědi v magazínu Proč Ne?!.

Když ale došlo na téma, za co rád vydělané miliony utrácí, tak se Berdych rozpovídal. „Jsou to hodinky a sportovní auta, což je pro některé lidi provokativní téma. Ale myslím, že k chlapům to patří,“ kvůli tomu si i český sportovec myslí, že ho ostatní mohou označovat za snoba. Podle jeho slov je nejluxusnější věc, jež si kdy pořídil, jeho dům, který si nechal postavit.

Nyní, když už je finančně zajištěný, tak se Berdych netrápí tím, kolik na turnajích může vydělat na odměnách. „Vlastně už dneska ani netuším, kolik peněz dostanu, než mi po turnaji dají papír, kde je to napsané. Když jsem byl mladší, byl to jeden z těch strašáků, které zničily mnoho mladých kluků. Objížděli dobře zaplacené turnaje za každou cenu a najednou se honili jen za penězi místo toho, aby správně trénovali. Anebo se z peněz, o které se hrálo, na kurtu rozklepali,“ řekl Berdych.