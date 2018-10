Jsme špatní rodiče?! Federer s Mirkou řeší, jestli kvůli němu netrpí jejich děti

„Když vám to řeknu, budete si myslet, že jsme špatní rodiče,“ přemítal nedávno Federer nad otázkou, kolikrát už s nimi jejich dvoje dvojčata letěla letadlem.

„Nikdo mi ještě neřekl, co je horší. Jestli to, že děti bereme s sebou, nebo to, že by byly doma a já stále na cestách,“ vysvětloval tenisový elegán, co ho trápí. „Bez nich bych to ale určitě nevydržel já,“ naznačil, že existuje jen jedna cesta - pokud chce dál hrát tenis.

Nicméně když už děti bere na turnaj do daleké ciziny, snaží se jim zařídit cestování co možná nejjednodušší a nejpohodlnější.

„Jsme trochu benevolentnější, co se týče dodržování pravidel, jako třeba při koukání na televizi nebo s jídlem. Mají toho povoleno o hodně víc, než když jsme doma - tam máme jiná pravidla,“ přiznal Federer v magazínu CN Traveler.

„Myslím, že při cestování se taky naučí, co je to trpělivost, to je pro ně dobré,“ hledal pozitiva Roger, který vzal děti poprvé už i do Asie - v Šanghaji prý děti byly s manželkou Mirkou v Disneylandu, na což určitě nic nenamítaly.

Ale Federer stejně pochybuje, jestli to je pro jejich vývoj to nejlepší... S Mirkou, která pochází ze Slovenska, mají dvojčata holčičky - Mylu Rose a Charlene Rivu (9) - a chlapce Lea a Lennyho (4).