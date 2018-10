Jak to vypadá za oponou dokonalé NHL? Někdy se hráči utrhnou, jako Češi v Las Vegas!

Kde jinde než ve Městě hříchů se dá očekávat, že život profesionálních sportovců je i o něčem jiném než se jen honit za špičkovými výkony. Hlava i tělo si musí sem tam orazit a nasát trochu jinou atmosféru oproti té, kterou téměř denně zažívají v luxusních severoamerických arenách.

A jelikož je svátek oblud a strašidel Halloween (slaví se 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul) za rohem, vzrůstá počet mimohokejových akcí. Mezi kluby NHL totiž bývá pravidlem, že se hráči každoročně převlékají do kostýmů a s alkoholovou propustkou řádí na tanečních parketech.

Podobně si vyrazili z kopýtka čeští hokejisté Tomášové Hyka s Noskem v Las Vegas, kde oba čeští hráči působí. Jeden šel za hipíka, druhý za Caesara, no seklo jim to. Své drahé polovičky doma nenechali, také je navlékly do převlečků a stalo to za to!

Fantasticky se bavili, trsnuli si na staré vypalovačky a v překladu ladili formu na ostré hokejové mače. Tak snad to moc nepřehnali…