Které sportovce kromě Ledecké ještě Zeman vyznamená? Šanci má Koukalová i Baroš!

Letos vyhrála dvě zlaté olympijské medaile v odlišných disciplínách. Ester Ledecká tak byla jedním z mála lidí, o kom prezident Miloš Zeman dopředu prozradil, že je na seznamu oceněných. Ne u všech je dopředu známo, že metál od hlavy státu dostanou.

Kromě umělců jako je hudebník Michal David či válečných veteránů se možná dostane i na další sportovce. „Ze sportovních osobností má našlápnuto biatlonový kouč Ondřej Rybář, na hradě by nepřekvapila ani jeho donedávna svěřenkyně Gabriela Koukalová. Poděkování by se mohl dočkat i před pár týdny odvolaný kouč fotbalového nároďáku Karel Jarolím,“ uvedl Michal Hanák bookmaker sázkové kanceláře Fortuna.

Vyznamenaný by mohl být i jeden slavný fotbalista. „Třeba ikona Baníku Milan Baroš, se kterým by si prezident mohl alespoň pěkně jadrně od plic pohovořit,“ myslí si Hanák. Právě šestatřicetiletý útočník byl nedávno po vyloučení v zápase se Slavií pořádně sprostý. I Zeman se minulý týden předvedl, když byl vulgární v živém vysílání Českého rozhlasu. Na hradě by tak bylo v neděli veselo.