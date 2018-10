Bál se s manželkou o život! Tenista Berdych prozradil nejděsivější zážitek

Byl unavený z Australian Open a těšil se domů. Málem ale Tomáš Berdych do Evropy vůbec nedoletěl. „Letěli jsme z Melbourne a asi po pětačtyřiceti minutách letu, kdy letušky pořád seděly, mi žena říká: „Hele, to je nějaké divné, že pořád sedí.“ A pak kapitán hlásil, že je problém s podvozkem. Což je u ohromného Airbusu A380 zvláštní pocit,“ prozradil tenista v magazínu Proč ne?!

Pilotní kabina a všichni cestující tak byli v obrovské nejistotě. „Ukázalo se, že se neví, zda je zavřený podvozek, nebo ne. Systémy hlásily, že ano, ale kapitán měl pocit, že ne. Takže jsme museli přelétat nad nějakými místy, kde se to vizuálně kontrolovalo ze země, což vzhledem k tomu, že byla noc, bylo taky zvláštní,“ vyprávěl Berdych, který se pochopitelně bál jako všichni ostatní.

„Byl to fakt divný pocit a mně došlo, že nad tím nemám vůbec žádnou kontrolu, prostě jsem jen seděl a čekal, co bude. Nakonec to dobře dopadlo. Vypustil se letecký benzin a po dvou nebo třech hodinách jsme nouzově přistáli. Nakonec to byla ta lepší varianta, než kdyby byl podvozek zaseklý venku,“ řekl Berdych.