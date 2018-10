Vtípek, nebo nechutnost? Tenhle trans kostým na Halloween vzbudil emoce

Celý život bojoval s tím, že je ženou uvězněnou v mužském těle. Bruce Jenner tak sebral odvahu a světu prozradil, jak to s ním je. Dokonce se nebál přiznat, že si nechá operativně změnit pohlaví a stane se tak konečně ženou.

Nyní se ale kvůli tomu stal terčem nevybíravého vtípku. Některé internetové společnosti totiž před Halloweenem nabízejí ke koupi kostým, který z vás udělá Bruce i Caitlyn. V sadě za 44,95 dolarů (990 korun) obdržíte repliku dresu a trenek, ve kterých Jenner vyhrál desetiboj na olympiádě 1976 v Montrealu i sadu zlatých medailí.

Vrcholem je pak paruka připomínající vlasy Caitlyn Jennerové. Přestože prodejci čelí útokům od naštvaných lidí, je tato sada nejprodávanějším kouskem. „Je to kostým a má to být legrační,“ tvrdí prodejci. Podle mnoha dalších je to ale útok na transgender osoby.