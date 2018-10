Vémola na Hrad! Bijce zval prezident, roli hrály trenky a vlastenectví

Pražský hrad a trenýrky. Obnovené téma, ale tentokrát v dobrém slova smyslu. Jedním z hostů slavnostní recepce pořádané u příležitosti státního svátku České republiky je totiž i nejslavnější český MMA zápasník Karlos Vémola. Pozvánku dostal díky projevu vlastenectví ve slavné lize UFC, kam se jako vůbec první Čech probojoval v roce 2010. Hrdě totiž nosil vyobrazenou státní vlajku na zápasnických šortkách - sponzorům navzdory.

„Zavolal mi jistý pán, že na mě dostal kontakt od jednoho z mých sponzorů. Stará se o lístky na Pražský hrad,“ přibližuje Vémola, jak se o pozvání dozvěděl. „Budou tam tři tisíce lidí, z nichž je prý tisíc VIP, tedy vážených hostů, a já jsem jedním z nich. Když jsem se ho ptal proč, tak říkal, že četl článek o tom, jak jsme v Americe od UFC dostávali sponzory, jejichž loga jsme měli na dresu a že já jsem neuvolnil na zápasnických šortkách místo pro sponzora, chtěl jsem tam totiž mít českou vlajku. Ohromně se mu to líbilo. Je to prý obrovské vlastenectví a za to si zasloužím pozvání.“

Pozvání jej potěšilo. V neděli má navíc pravidelný den volna bez tréninků a do Prahy se i tak chystal. Většinu roku totiž žije v Londýně.

„Pro mě jako zápasníka to znamená obrovskou čest. Dříve se o našem sportu nemluvilo skoro nikde. A dnes mám jako MMA bojovník i možnost dostat se dokonce na Hrad,“ neskrývá třiatřicetiletý bijec nadšení.

Karlos Vémola si na šortkách nechal českou vlajku i přes nabídky sponzorů

„Jsem hrdý Čech, to si snad lidé už všimli. Ale co mě zamrzelo je, jak mi hodně lidí píše, že je ostuda, že jdu na Hrad za Zemanem. To si myslím, že je špatně. Funkce prezidenta by se měla respektovat, ať je to, kdo je,“ myslí si hlavní hvězda organizace XFN. „Ať se mi prezident líbí, nebo ne, je to prezident, kterého volili občané České republiky.“

Vémola má pro podobné kritiky jasný vzkaz:

„Pokud tedy prezidenta kritizujete a spíláte mu, měli byste si uvědomit, že nadáváte na člověka, kterého někdo z vašich blízkých nebo vašeho okolí určitě volil. Jinak by tam nebyl. Byl zvolený většinou, takže tam má být, a je to tak asi správně. Kdyby byl zvolený jenom poslanci, tak bych se možná nad těmito úvahami zamýšlel, ale byl zvolen lidmi. Mám prostě morální respekt k pravidlům. Je to prezident a pro každého by takové pozvání mělo znamenat čest. Navíc je to k příležitosti sta let naší republiky.“

Příští zápas čeká Karlose Vémolu na akci XFN 14 v Bratislavě. Soupeřem mu bude nebezpečný Francouz Moise Rimbon.

> > Lístky na XFN 14 v Bratislavě < <