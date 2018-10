Čech: Česku dělají reklamu jen skandály. Připouští, že by tu nemusel žít!

Ať už ve Francii, tak i v Anglii měl stovky spoluhráčů z různých koutů světa. Jak podle Petra Čecha vnímali Českou republiku a znají ji vůbec?

„Troufnu si tvrdit, že naprostá většina z nich to ví. A někdy na to i přijde řeč, protože Prahu navštěvuje hodně lidí. Jsem rád, že Praha má velice dobré renomé a lidi tam rádi jezdí,“ tvrdil Čech v rozhovoru pro Magazín MF Dnes.

Nejvíc se podle gólmana Arsenalu cizincům v souvislosti s Českou republikou vybaví Praha a pivo. Ne vždy je Česko vnímána jako pohodová země.

„Když se objeví nějaký skandál, ať už politický, nebo jiný. To nám v poslední době, bohužel, dělalo největší reklamu. Ale těžko říct, jakou má Česko pověst ve světě, zase takový přehled nemám,“ řekl Čech, který ještě neví, jestli se jednou do své vlasti s rodinou vrátí. „Všechno záleží na rodině i na mojí práci. Rozhodnu se podle toho, co budu dělat po kariéře.“