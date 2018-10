Mrázek se v Carolině rve o NHL: Pomáhá přítelkyně, party i boj s veteránem

Carolina má za sebou devět zápasů. Výsledkově udivuje, drží se v lepším průměru NHL!

„Začátek sezony nám vyšel výborně, bodovali jsme v pěti zápasech v řadě. Pak přišly tři prohry, ale s týmy, které mají nejvyšší cíle. Aspoň si otestovali, že se s námi dá počítat, navíc jsme byli většinou lepším týmem a přestříleli je.“

Překvapuje vás to?

„Upřímně ani ne. Všichni makáme naplno, je to znát. Náš trenér (legenda NHL Rod Brind'Amour pozn. red.) má obrovský respekt.“

V brance to vypadá jako souboj o post týmové jedničky? Souhlasíte?

„Snažím se soustředit na sebe a nemyslet na věci, které neovlivním. Jsem vůbec rád, že můžu o post jedničky bojovat.“

Střídáte se s veteránem McElhinneym (35 let), jenž je zatím statisticky lepší. Není to svazující?

„Každý zápas v NHL je jiný, takže na statistiky moc nekoukám. Trenéři nás točí, oni mají naplánované, kdo kdy bude v brankovišti.“

V Detroitu jste se s jedničkou Howardem nemusel. Jaké je to se současným parťákem?

„Atmosféra je naprosto odlišná, máme skvělý vztah. Curtis je výborný kluk.“

Když jsme u té atmosféry. Jaké je hokejové srovnání – Detroit, Philadelphia a teď Raleigh, kde hrajete?

„Je tady nejlepší kabina, všichni jsou pozitivní. A majitel, trenéři i kondičáci nám vytváří hodně dobré podmínky.“

Už za vámi byla přítelkyně Sára?

„Jasně, líbí se jí tady. Má možnost trénovat beachvolejbal, protože i přes zimu je tady teplo, pěkné počasí a může makat venku.“

Takže jste si někam vyrazili?

„Zrovna máme za sebou halloweenskou párty.“

Parta spoluhráčů se tedy dokonale stmeluje?

„Sezona teprve začala, ale už máme za sebou několik týmových akcí. Jak v Carolině, tak i na tripech, což je super. Dalo nás to dohromady.“

Jak drahé pro vás bylo zápisné?

„Naštěstí tu žádné není.“

Ani v podobě zpěvu, jak to v některých klubech bývá?

„Ne! Jsem rád, že se nezpívá. To by byl trapas!“ (smích)

Přesto, že jste v zámoří, nechal jste zvučnou stopu v Česku a rozdal dětem 25 výstrojí. Jste spokojen, jak to ve Vítkovicích dopadlo?

„Proběhlo to podle plánu. Hodně pomohli lidé kolem NHL. Sice se to táhlo více než půl roku, ale nakonec jsme to dotáhli. Je to super!“