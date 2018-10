Směje se, i když trpí. Budoucí hvězda aerobiku, krásná Karolína, promluvila

Jak jste spokojená s pátým místem na vašem prvním seniorském mistrovství?

„Já jsem si hrozně přála být ve finále, což se mi podařilo a ještě k tomu páté místo je obrovský úspěch. Hrozně si toho vážím a jsem za to moc šťastná.“

V čem je největší rozdíl při přechodu do dospělé kategorie?

„Je potřeba něčím překvapit, nemůže to být tak jednoduchá sestava jako v juniorské kategorii, ale složitější. Hodnotí se náročnost prvků, čím náročnější a zvládnutější sestava, tím lepší. Zároveň je také důležitá originalita.“

Před závody jste říkala, že nemáte vysoké cíle, ale hlavně si chcete užít atmosféru, podařilo se to?

„Většinou mám základní kolo nejhorší, ale tady se mi povedlo nejlíp z těch tří. Celé dvě minuty jsem jela na sto procent, užila sem si to až do konce a neskutečně mě to bavilo. Dokonce jsem byla i pochválená od trenérky, čehož si vážím. Semifinále tak úžasné nebylo, ale ve finále byla opět skvělá atmosféra a odcházela jsem z plochy nabitá energií. Takže se to povedlo a jsem spokojená i přes chyby, které jsem v sestavě udělala.“

Váš sport vypadá jako neskutečná dřina, jak to děláte, že se po celou dobu vystoupení usmíváte, jakoby se nic nedělo?

„Sestavu nejdřív musíme zvládnout fyzicky a pak zvládneme na závodech i úsměv. Úsměv hodnotí rozhodčí estetiky, proto se snažíme na ploše vypadat tak, že je to pro nás v podstatě jednoduché, i když není.“

Na váš sport je potřeba se připravovat dost komplexně, co tvoří největší část vaší přípravy a jak moc je třeba být "multisportovec"?

„Připravuji se přes gymnastiku, atletiku, běh, posilovnu, zkrátka zkoušíme všechno, co by nám jakkoliv mohlo pomoct. Až úplně nakonec přijdou na řadu sestavy a učení nových prvků, které v sestavě jsou. Teprve 14 dní před závody zkouším sestavu celou.“

Kolik hodin týdně věnujete tréninku?

„Trénuji pětkrát týdně, plus dvakrát ráno. Čím víc se blíží závody, tím více navyšuji dvoufázové tréninky. Středu a sobotu si nechávám volno na regeneraci a fyzioterapii.“

Myslíte, že někdy přijde chvíle, kdy si řeknete „Teď jsem dosáhla toho, co jsem chtěla“?

„Já nejsem ten typ člověka, co by odešel kvůli zranění. Budu čekat na to, až dosáhnu toho nejvyššího a hrozně bych si přála se stát mistryní světa v dospělé kategorii. Na to mám ještě dost času, ale doufám, že jednou budu spokojená s tím, co předvedu a řeknu si dost, už to stačí.“

Je ve vašem sportu cítit velká rivalita, nebo se dá říct, že jste se soupeřkami spíš kamarádky?

„Rivalita je spíše mezi kluby, ale mezi soupeřkami vycházíme úžasně. Po závodech si jdeme popovídat, rozumíme si a spíše se vzájemně podporujeme a uznáme, když je někdo lepší, že si medaili zaslouží.“

Kromě závodění spolupracujete i na trénování mladých nadějí, leckdo by si řekl, že na začínající kariéru trenérky jste trochu mladá.

„Nejdříve jsem pomáhala trenérce, aby na to nebyla sama. Postupem času jsem dostala na starost děti, kterým už teď vedu celou přípravu a posílám je na závody. Zároveň absolvuji trenérské kurzy a jednou chci být stejně dobrá jako moje trenérka.“

Jaké jsou vaše další plány?

„Tento týden jsme trénovali a další týden odjíždím k moři, jelikož ten nejdůležitější závod je za mnou, tak můžu trochu polevit. Ale za tři týdny nás čeká poslední závod, na který chci ještě doladit některé věci v sestavě, abych tuto sezónu dokončila spokojená a s pocitem, že jsem do toho dala všechno. Přes Vánoce už budeme dělat nové sestavy, vymýšlet nové dresy a připravovat se na novou sezónu.“