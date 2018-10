Fanoušci zuří! Novinář řekl o miss, která zemřela s majitelem klubu: Byla to milenka!

Novinář Roan komentoval dění na prostranství před stadionem, které fanoušci zasypali od nedělního rána květinami a vzkazy pro oblíbeného majitele klubu. Pod jeho vedením získal Leicester senzační titul v Premier League v sezoně 2015/16. Nelze se divit, že fanoušci jeho tragické úmrtí velmi prožívají.

O thajské královně krásy novinář řekl, že šlo „o milenku, která byla známá jako členka personálu. Ale tak to miliardáři dělají, všichni to čekají, takže bychom je za to neměli soudit.“

Jeho výroky zazněly ve chvíli, kdy si myslel, že není v živém vysílání. Zlobu fanoušků to nijak nezmenšilo. „To nehraje žádnou roli. Je to tak odporné. Měl by se stydět, vždyť stál jen kousek od památníku pro majitele klubu,“ psali fanoušci na sociálních sítích. Novinář Roan už podle nich není v Leicesteru vítaný navzdory tomu, že se za svoje výroky omluvil.

Nursara Suknamaiová se v roce 2005 umístila druhá v soutěži Miss Universe Thajsko a pro majitele Leicesteru pracovala jako osobní asistentka.