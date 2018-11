Hokejová ikona se pustila do kouče Hapala: Má směšný plat a nebude mít respekt!

Po skandálu přišel jako náhrada. Trenér Ján Kozák opustil slovenský národní tým kvůli večírku sedmi reprezentantů, kteří šli pařit po prohraném zápase s Českem v rámci Ligy národů. Zatímco Kozák kvůli tomu složil funkci, provinilci zůstávají.

„Hapal řekl, že nic měnit nebude a navíc přivede dalšího do partičky,“ otřel se do Hapala Golonka, který tak naráží na návrat Miroslava Stocha zpět do reprezentačního týmu.

„Tihle hráči jezdí do reprezentace na výlet a dělají si tam, co chtějí. Proč se nechovají tak, jako v klubech, kde si něco podobného nedovolí?“ naštvalo Golonku. Navíc nového trenéra Pavla Hapala nepovažuje za adekvátního nástupce Jána Kozáka.

„Na lavičku si sedne člověk, se kterým Sparta předčasně ukončila spolupráci a teď je trenérem národního týmu. To je rarita!“ nechápe bývalý Československý reprezentant angažování Hapala.

Golonka ještě tvrdí, že český trenér nebude mít patřičnou úctu u hráčů kvůli platu 15 tisíc eur měsíčně (375 000 korun). „To je směšná suma, ne plat. Jaký bude mít respekt před hráči, kteří vydělávají milióny? Měl by mít víc,“ dodal Golonka v rozhovoru pro sport24.pluska.sk.