Nejkontroverznější boxer se řítí na Prahu! Jak je těžké ulovit Tysona?

Nebylo to lehké. Jednání o Miku Tysonovi v Praze probíhala od konce roku 2017. „Prakticky půl roku trvalo, než jsme došli k dohodě a podepsali smlouvu. K tomu došlo v červnu a od té doby se akce připravuje," říká Petr Větrovský, pořadatel mimořádné show.

Nejobtížnější prý bylo, aby se vystoupení v Praze dalo zařadit do světové tour americké legendy. Tyson totiž nelátá do Evropy jen kvůli jedné zastávce. Bylo tedy důležité, aby se podařily i akce v dalších státech. Bývalý ringový dravec prý příliš netrpí hvězdnými manýry a jeho požadavky jsou relativně skromné.

„Co se týká slávy, tak je to jeden z nejznámějších lidí na světě, přesto jeho požadavky nebyly nijak přehnané. Ani co se týká například cateringu. Je obklopen početnou ochrankou, ale to je dáno tím, že má spoustu skalních a někdy až fanatických fanoušků."

Na show Mika Tysona vystoupí i populární rapper Rytmus • Foto VDN Promo

Tyson bude mít v Praze více jak desetičlenný tým. Ve věci pohoštění opravdu nevyžadoval slavný boxer žádné mimořádnosti. Čerstvé ovoce a vodu.

„Nebude to znít možná nejlépe, ale těším se, až bude galavečer s Tysonem za mnou," komentuje s pobavením Větrovský.

„Zařídit takovou akci je jedna věc, ale důležité je ji zvládnout i organizačně. A tuhle zodpovědnost teď cítím velmi. Takže budu rád, až bude po akci, všichni budou šťastní, tleskat ve stoje a já se půjdu v klidu vyspat."

Z toho, co takovému okamžiku předchází, je prý vždy nejtěžší se k hvězdě vůbec dostat. Začíná se pokaždé od nuly za pomoci internetového vyhledavače. Je mnoho falešných a podvodných agentur, které tvrdí, že mají velká jména v portfoliu, ale ve skutečnosti tomu tak není. Člověk pak může přijít lehce o peníze. „Chce to velikou trpělivost," přiznává Větrovský.

„Je třeba se dostat přímo k agentovi, což se ne vždy podaří. A když už se to povede, tak za sebou musíte mít nějaké reference." Každou další akcí je tak získání souhlasu hvězd snazší.

Vůbec poprvé zve Větrovský do České republiky osobnost sportu. Doposud se jednalo hlavně o slavné hvězdy ze světa hudby. Jako například kapely Nazareth nebo Alphaville. Příští rok chce do Prahy dostat ještě větší hvězdu, ale zatím nemůže jméno interpreta prozradit.

Hostem legendárního Tysona bude nejpopulárnější český bojovník Karlos Vémola • Foto VDN Promo

Bývalý generální ředitel 1. FK Příbram hodně spolupracuje i s českými celebritami a přiznává, že někdy se s nimi jedná ještě hůře než se zahraničními hvězdami. „Občas se i stane, že se rozhodneme s danou osobností nespolupracovat, protože nám nevyhovuje její jednání," přiznává Větrovský.

Z českých person showbyznysu vyzdvihuje příbramský patriot tři jména. Marta Kubišová, Lucie Bílá a Karel Gott. „To jsou lidé, kteří mají chování a úroveň zahraničních hvězd. Ať už pokorou nebo profesionalitou."