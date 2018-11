Bez biatlonu se Koukalové žije lépe: Zase sportuje, ale co ty šaty?!

S manželem Petrem Koukalem si Gábina staví hnízdečko lásky. Luxusní bydlení roste v Hořovicích nedaleko Prahy, ale dvojnásobně stříbrná olympijská medailistka je ráda, když může z ruchu velkoměsta odjet.

Nejčastějším útočištěm je Jablonec nad Nisou, kde se narodila, při trénincích tu propotila mnoho kombinéz a hlavně, má tu nejlepší kamarádku reprezentantku Veroniku Zvařičovou. Rády se navštíví a vždycky je kolem jejich setkání fůra legrace.

Jako naposledy na bowlingu. Koukalová zkoušela krotit těžkou kouli ve volných černých šatičkách, ale vůbec se jí to nedařilo. Jedna shozená kuželka, další přímo do žlabu za 0 bodů. S přesnými trefami jako na biatlonových střelnicích se to vůbec nedá srovnávat!

Důležité bylo, že obě hodily starosti za hlavu a jistě probrali všechno, co jim na jazyk přišlo. Možná došlo i na pár slov o sportu, který obě milují, respektive milovaly. K němu se ovšem Gábina zatím vrátit nehodlá…