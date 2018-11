Celebrity o derby: Berbrův zářez, vygumovaní sparťani i velký zlom outsidera

Jakub Kohák, Luděk Sobota a Leoš Mareš patří mezi slavné fanoušky pražských "S" • FOTO: koláž iSport.cz Už jen pár hodin zbývá do výkopu 290. derby mezi Spartou a Slavií. Nejslavnější zápas si nenechají ujít i známé osobnosti. Někdo se vydá přímo na Letnou a jiní budou raději sledovat utkání buď v klidu domova, nebo v hospodě s přáteli. Jak podle celebrit dopadne střet dvou nesmiřitelných týmů? Sledujte VIDEA z derby ONLINE »

David Suchařípa (herec) „Doufám, že to bude hezký fotbal. Mohla by Sparta doma vyhrát 2:1. Rozhodnout by mohlo trio Tetteh, Kanga a Stanciu. Bohužel mám v neděli představení v Pardubicích, takže na Letné nebudu, ale pak si to pustím doma ze záznamu v televizi. Minule jsem byl na derby, když to skončilo 3:3 a to byl zážitek." Emoce, krásné góly, fauly, fanoušci. To nej z derby Sparta - Slavia na iSport.cz 720p 360p REKLAMA

Jakub Štáfek (herec) „Slavia v tuhle chvíli hraje daleko lepší fotbal než my Rudí. Je tak favoritem, ale jak už to u derby bývá, tak ve většině případů favorit prohrává. Očekávám zlom, který by už měl přijít. Doufám v něj a snad to i uvidím na vlastní oči. V neděli mám natáčení, ale chtěl bych zápas na Letné stihnout.“ ČÍSLA K DERBY: Železný Souček a porovnání lídrů. Rozhodne šlágr Tetteh? 720p 360p REKLAMA

Michal Krčmář (biatlonista) „Přeji si, aby Sparta co nejvíce držela míč a trošičku tu hru kontrolovala. Na domácím hřišti hrajeme velice dobře, takže si myslím, že to bude utkání, ve kterém by mohli padnout dvě či tři branky. Mám i tip, jak derby dopadne a to vítězství 2:1 pro Spartu. Mohli by rozhodnout Pulkrab a Frýdek. To jsou srdcaři, kteří vědí, o co jde v derby a mohou to strhnout. Jsem nyní na soustředění ve finské Imatře, takže zápasu se osobně nezúčastním, ale uzpůsobím si to tak, abych viděl co nejvíce z toho utkání.“ Frýdek: Stoch? Je ve formě, ale ta nerozhodne. Chceme navázat na domácí zápasy 720p 360p REKLAMA

Jakub Kohák (bavič a herec) „Věřím, že slavně, opakuji slavně, zvítězíme 2:0. Velký podíl na tomhle výsledku bude mít Stanciu a myslím si, že i Pulkrab. Bohužel tento velký zápas neuvidím, protože mám zrovna natáčení. Budu ale držet všechny palce na dálku, aby má predikce vyšla.“ LIGOVÝ INSIDER s Jiránkem k derby: Nechápu, proč doteď nehrál Štetina 720p 360p REKLAMA

Miroslav Kalina (známý televizní šéfkuchař) „Na zápas se určitě rád podívám. Osobně si myslím, že z derby vyjde vítězně Spartě. Bitvy s velkými rivaly jako je Slavia, nebo Plzeň jí v poslední době moc nevycházely. Nyní přišel čas to zlomit. Tipuji výsledek 2:1.“ Ščasný: Derby o titulu nerozhodne. Rosický se ptal, zda mají derby v Gabonu 720p 360p REKLAMA

Leoš Mareš (moderátor) „Nechci to moc komentovat, ale derby to je zážitek pro každého fanouška fotbalu a dopadne to určitě dobře. Půjdu se na Letnou podívat.“ Tvrdík o derby: Věřím, že Letnou vyloupíme a vyhrajeme 2:0 720p 360p REKLAMA

Roman Koudelka (skokan na lyžích) „Určitě si to nenechám ujít. Bude to pro nás hodně těžké, ale samozřejmě že Slavie vyhraje. V derby není nikdy nikdo favorit. Doufám, že to zvládneme a odskočíme Spartě ještě víc v tabulce a zvýšíme náskok na Plzeň. Rozhodujícím hráčem na hřišti bude podle mě Miňo Stoch. Je teď ve velké pohodě, a když dostane trošku prostoru, tak pak vypálí neskutečné střely. Zítra se vracíme ze soustředění, ale na Letnou určitě nepůjdu. Tam mě nikdo nedostane. Chodím jen na domácí zápasy do Edenu i se svým dvouletým synem.“ Bereme, že jsme v derby favorité. Jsme ještě silnější než loni, říká Hušbauer 720p 360p REKLAMA

František Ringo Čech (hudebník) „Obvykle tipuji, že Slavia vyhraje 6:0. Tentokrát má ale Sparta výjimečnou motivaci. Porážka Slavie by trošku zmenšila ten průser, ve kterém jsou. Tu hanbu, jež zažívají, by částečně smyla výhra v derby. Budou hrát o život a myslím si, že bude hodně zraněných. Mohl by to rozhodnout náš útočník. Myslím, že už se vrátí Škoda. U Sparty by mohl pozlobit buď někdo z Rumunska, ze Zimbabwe, Ugandy nebo Keni. Zápas ale nakonec dopadne tak, jak Berbr rozhodne. Osobně na Letnou nepůjdu. Nikdy tam nechodím. Raději se dívám v televizi. Derby je pro mě strašně frustrující a já na to nemám.“ Trpišovský o Tvrdíkově tweetu: Twitter naštěstí nemám. Mluvčí se probouzí zpocený 720p 360p REKLAMA

Jan P. Muchow (hudebník) „Bohužel to osobně nezvládnu. Podívám se jen na přenos, protože pracuji. Derby nezná favorita, alespoň většinou to tak je, ale teď jsme na tom mnohem líp jako slávisti, Věřím, že odvezeme všechny tři body. Bude to tuhý boj, přesto Slavia vyhraje 2:0. Podle mě rozhodně Míša Ngadeu, který sparťany vygumuje a ještě dá navíc gól.“ O Stancia se zajímají velkokluby, Rumun klidní emoce. Jen spekulace, říká 720p 360p REKLAMA

Luděk Sobota (herec) „Máme teď velice dobré mužstvo i trenéra, takže si myslím, že bychom mohli vyhrát 2:1. Bohužel derby neuvidím, protože už v neděli něco mám. Spíš než na Letnou chodím raději do Edenu. Na Spartu mě kdysi zvali, abych tam měl nějaké vystoupení, a já jsem jim prozradil, že jsem slávista a oni se trošku urazili. Zase tak zarputilý a zuřivý fanoušek nejsem, ale Slavie je mi sympatičtější a proto jí fandím.“ Video k článku 720p 360p REKLAMA Pevnost Letná vs. slávistická forma. Kdo v derby ustoupí?