Tak vzrušená, že se musí krotit! Odhalená Cibulková utrácí miliony v luxusu

Výlety na lodi, bydlení na palmách, pláže s bílým pískem a také zážitek, který jí nesplní ani vydělané miliony. Dominika zažila vysněný den s delfíny na volném moři!

Jak moc je unesená na ní bylo okamžitě vidět. Došlo to dokonce tak daleko, že se svým příznivcům na sociální síti omlouvala. „Dobře, dobře, dobře, poslední! Nezlobte se, ale já jsem tak nadšená,“ napsala Cibulková k fotkám, kde v modrých jednodílných plavkách ukazuje do vln na vodní savce a stále by přidávala další.

V posledních dnech zásobovala Instagram tolika obrázky, jako to nemá ve zvyku. Ale je více než jasné, že tyto fotky jí zvědavci bez problémů odpustí. Naopak, nadšení sdílí se slovenskou tenistkou!