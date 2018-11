Česká trenérka amerických hokejových profíků: Seřvat chlapa? No problem!

Jak reagovali hráči na vaše povýšení?

„Brali to s nadhledem. Ze začátku si mysleli, že je to vtip, ale poté sami uznali, že je to nejlepší volba.“

Nemá žena trenérka problém v mužské kabině?

„V USA jsou na ženy v různých vysoko postavených postech zvyklí. Nepřijde jim to divné. Mají to zažité mimo jiné i z armády.“

Takže nejste v kabině terčem nemravných vtipů?

„S hráči v kabině po celou dobu nebývám, takže nemůžu říct, zda se o mě baví, nebo ne. Vím, že mám u nich respekt a nikdy jsem nic takového neslyšela.“

Dokážete hráče i seřvat?

„Když je to potřeba, tak určitě.“

Jste poměrně aktivní na sociálních sítích. Na instagramu máte přes 68 tisíc sledujících. Nekomentují to vaši hráči?

„Moje fotky určitě nerozebírají se mnou. Vím, že třeba kluci z jiných týmů jim píšou a ptají se, jsou zvědaví. Spíše mi píšou hokejisté přes instagram, mimo jiné i z NHL. Rozebírali, že o mně vyšel článek na známém americkém webu o sportu. Ten na sociálních sítích sleduje 5,6 milionu lidí.“

Hrála jste někdy závodně hokej?

„Nikdy. Ani závodně, ani amatérsky, pokud se tedy nepočítá hokej, který jsme hráli na ulici s klukama, když nám bylo 12 let. Věnuji se fitness, už od 14 let.“

Máte za sebou úspěchy i v hudební nebo filmové branži. Bude chtít pokračovat i v těchto »disciplínách«?

„V tomto směru se nebráním ničemu. Focení, filmu, ani zpívání. V poslední době je ale zanedbávám. Fitness a trénování je u mě na prvním místě a spíše budu rozvíjet tuto kariéru.“