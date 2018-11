VIP lóže na hokeji! Veronika slavila víc než Jágr. Kdo ještě přišel?

Přišli na premiéry. Zápasem Karjala sem se Švédy v rámci KarCupu (2:3) debutoval u nároďáku kouč Miloš Říha a »Džegrovi« následovníci dovníci hráli poprvé v dresech, které vyvolaly tolik vášní novým logem.

A vášeň byla i na ochozu, kde seděli oni dva, tenisová legenda Radek Štěpánek, manažer reprezentace Petr Nedvěd a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Největší zápal projevila křehká okouzlující Verunka! Při gólu Čechů si se svým milým s gustem plácla dlaní a radostně vykřikla: „Jóóó, je tam!“ Jarda samozřejmě její dlaň polaskal, nicméně v očích jako by měl otázku: „A kdy se trefím do branky já?“

Osazenstvo VIP lóže: kondiční trenér Marek Všetíček (horní řada zleva), tenista Radek Štěpánek, Veronika Kopřivová a Jaromír Jágr. V dolní řadě vládní zmocněnec Milan Hnilička (uprostřed) a manažer reprezentace Petr Nedvěd (vpravo).







Aby ne! Vždyť k poslednímu mistráku za své Kladýnko nastoupil 17. února a pak už měl jen pár vteřinových startů kvůli kolonce v zápisu o utkání.

»Jaryn« během večera v holešovické hale zaskočil do televizního studia a tam na tohle palčivé téma samozřejmě došlo. „Zdravotně jsem na tom docela dobře, ale musím se dostat do kondice. Navíc je vše rychlejší, mladí trénují daleko víc. Proto mi to trvá tak dlouho, chci být stoprocentně připravený,“ povídal s vážnou tváří.

A pak, tak jak to umí jen on, zavtipkoval: „Když vím, že se nevejdu do prvních čtyř pětek, je zbytečné se vracet.“ Že by se opravdu cítil až na pátou lajnu?