Kvitovou školil na kurtu důchodce! Z maskované návštěvy se vyklubal slavný tenista

Když Berdych alias švýcarský důchodce poprosil o to, zda si mohl s dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu zahrát pár míčků, Kvitová ochotně svolila. Pak byla víc a víc překvapená, co osoba na druhé straně kurtu s obstarožní dřevěnou raketou předvádí. Po několika výměnách přestala Kvitová svému soupeři stačit.

„Ten to nějak umí,“ smála se poté, co kolem ní proletěl míček. „Po prvních úderech bylo jasné, že to umí. Že to hodně umí. Ke konci jsem už pomalu přestala stíhat a bylo mi jasné, že něco není v pořádku. Od začátku mi něco nehrálo, Švýcar se mi zdál nějaký divný.“

A skutečně. Ve chvíli, kdy si podávali ruku u sítě, Kvitová prozřela – je to Berdych! Ale dokonale namaskovaný Berdych! Tomu odpovídala náročná příprava masky pro vítěze Davis Cupu, který se po dlouhé zdravotní pauze chystá k návratu na kurty.

„Vše se připravovalo několik týdnů, v akci bylo devět kameramanů a osm dalších členů štábu. Maska vznikala tři týdny a tvořil ji renomovaný maskér David Šesták, s proměnou začal už ve čtyři hodiny ráno, aby Tomáš alias Hubert mohl být v 9 hodin v O2 areně,“ prozradil Daniel Trávníček, bývalý tenisový trenér a majitel agentury X production.

Berdych se bál, aby nedošlo k prozrazení moc brzy. „Moc jsem si to užil, i když to byl den plný nervů, zda mě Petra nepozná a zda se něco nepokazí. Vše se muselo točit na první pokus, kdyby cokoli nevyšlo, nešlo nic opakovat. Bylo veselé sledovat, jak Petra začala velmi zvolna, ale jak jsem začal já přitvrzovat, přidávala i ona a přestávala starého výherce šetřit,“ smál se Berdych.