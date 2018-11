Hluboký výstřih i mini bikiny! Snoubenka Stocha a její dráždivé pózy v Dubaji

Vyjet do teplých krajů s tak dokonale »vyšperkovanou« partnerkou může být pro slovenského reprezentanta pořádně náročné. Plastická úprava poprsí, fantastická postava, do toho tvářička jako z módního časopisu, a když se k tomu přidají zaříznuté plavky, to je pak na infarkt!

„Léto, chybíš mi,“ postěžovala si na Instagramu sexy kráska, která v březnu porodila slávistické hvězdě syna Tobiase. Nejspíš už vymýšlí plány, jak se na vyhřátý písek vrátit, jenže to nebude tak jednoduché…

Její nastávající Miňo se totiž po více než dvou letech vrátil do slovenské reprezentace, kde bude chtít už v pátek splatit důvěru českému trenérovi Pavlu Hapalovi proti Ukrajině. Nominaci si zasloužil devíti trefami v české lize, kde je mezi střelci druhý za boleslavským Komličenkem (12).

A tak nezbývá než čekat, až bude Pauli moci někde v teple opět navléknout sexy bikiny. Těší se jistě nejen ona, ale také její zvědaví fanoušci, kterých je jen na Instagramu skoro 23 tisíc…