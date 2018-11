V Česku si získal Kayamba uznání. Chválí ho i hráči soupeře. „Mně osobně se ten kluk líbí a Plzeň asi ví, koho kupuje. Takže já mu osobně hodně věřím. Snaží se učit česky, což je super,“ řekl v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport Milan Nitrianský z Příbrami.

Šmicer a Švancara chválí posilu Plzně: Neumí sprosťárny a neřeší výplatu

„To je první předpoklad, že se učí česky a není hlavně lenošnej se v téhle zemi naučit češtinu a rozumí nejen to, když se řekne výplata,“ rozesmál publikum bývalý fotbalista a známý šprýmař Petr Švancara. „Většinou hráči tmavé pleti přijdou do kabiny a znají jen sprostá slova a vědí to, kdy přijde výplata,“ rýpnul si Švancara do cizinců ve Fortuna lize.

„To já jsem se v zahraničí taky vždycky ptal, kdy bude výplata. Já ji měl taky rád,“ odrovnal touto poznámkou kolegy a diváky ve studiu vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer.