Schumacherova manželka Corinna prolomila mlčení: Michael je bojovník!

Žena, která je po boku slavného závodníka už 23 let, se nechala slyšet, že Michael je „bojovník“. Napsala to v dojemném dopise německému muzikantovi Saschovi Herchenbachovi poté, co složil píseň Born To Fight (Narozen, aby bojoval) jako poctu právě Schumacherovi – a cédéčko pak poslal jeho manželce.

Zpěvák a skladatel odhalil existenci dopisu i odpovědi v rozhovoru pro německý magazín Bunte. „Nikdy jsem nečekal, že dostanu odpověď a úplně mě to dostalo,“ přiznal. Dopis od Schumacherovy manželky byl prý psán rukou na papíře s její hlavičkou a vlastním podpisem.

„Chtěla bych vám srdečně poděkovat za zprávu a krásný dárek, který nám pomůže ve složitém období,“ prozradil Herchenbach, co mu Corinna napsala. „Všichni víme, že Michael je bojovník a nikdy se nevzdává,“ dodala s odkazem na název jeho písničky.

Muzikant složil písničku rok po Schumacherově nehodě, není tak úplně jasné, kdy Corinna svůj dopis napsala. Sedminásobný šampion F1 spadl při lyžování ve Francii a narazil hlavou na skálu, poté byl šest měsíců v kómatu.

V březnu 2014 pak byl převezen do svého domu u Ženevského jezera, kde se o něho stará tým fyzioterapeutů a ošetřovatelů, nikdo ale neví, v jakém je stavu. V tu dobu se také Schumacherová obrátila na veřejnost, aby poprosila o soukromí - to bylo poslední její vyjádření.

Corinna, která miluje jízdu na koni, se za Schumachera vdala v roce 1995 poté, co se pár seznámil na večírku Ferrari.