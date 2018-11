Sešitý reprezentant Pudil: Rozchod s (ne)manželkou, odletěla mu s pilotem!

»Půďa« hlásí comeback do nároďáku na chlup přesně po dvou letech. Povoláním levý bek použitelný jako bránící half se nenechal zatlačit peripetiemi osudu do defenzivy.

Našla si pilota

Loni v červnu se s Veronikou brali na Bali, a teď je všechno jinak. Smazali své společné snímky ze sociálních sítí a úplně se tam od sebe odřízli. Rozchod! „Ano, nejsme spolu,“ pověděl Blesku Daniel Pudil.

„Dali jsme si pauzu, ale náš vztah je pořád výborný a děti jsou v pohodě a v pořádku. To je pro mě to hlavní,“ zdůraznil táta synka Dannyho (7) a dcerky Elly (2). „S Veronikou se známe patnáct let a už jsme jednu pauzu měli před šesti lety. Tak třeba zase někdy...“ prozradil Dan.

Do manželství mu vletěl pilot! Na Instagramu si říká drewfletch. Také má dvě ratolesti a on i Veronika se chlubí zamilovanými fotkami. Z Halloweenu i z výletu. „Já vím,“ pokrčil rameny »Půďa« a s úsměvem dodal: „Každý máme svůj život. Nejsem první ani poslední, já to beru sportovně.“

Veselka bez štemplu

Sňatek s Veronikou v indonéském ráji nebyl oficiální, takže pár aspoň nemusel řešit nepříjemné papírování. „Svatba na Bali byla neoficiální, protože jsme odtamtud odcestovali rovnou do Anglie a není zaregistrovaná v Česku. Tak by to vlastně ani nebyl rozvod,“ popsal s nadhledem.

Kupoval kopačky

Nominaci do národního áčka pro něj byla milým překvapením. „Myslel jsem si, že je to vtip. Byl jsem v Česku na návštěvě u rodiny s tím, že se ve čtvrtek vrátím do Anglie a půjdu s dětmi do Disneylandu. Neměl jsem s sebou hygienu ani kopačky, ty jsem si musel koupit. Jsem tady rád a těším se,“ popsal zvesela svůj návrat ztraceného syna Daniel Pudil.

Danovy maléry: Zloději, krev a žena

* Loni v září mu lapkové vybílili dům v hrabství Yorkshire, když s rodinou spali. Ukradli cenné hodinky a luxusní vůz, který vzápětí nabourali.

* Letos v říjnu měl zlomený nos protihráč z Aston Villy ho nakopl do obličeje. Z Dana crčela krev, spravilo to osm stehů. „Bylo to centimetr vedle oka, kdyby to trefil o trošku by dál, mohlo to dopadnout mnohem hůř.”

* Manželka se na sociální síti chlubí fotkami s jiným mužem.