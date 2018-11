Usmíření? Ledecká napadla lyžařský svaz: Dostávají 80 milionů. Někam se asi ztrácejí!

Od září do konce října se řešilo, jestli Ledecká bude nadále závodit za Českou republiku, když nechce podepsat se Svazem lyžařů novou reprezentační smlouvu. Po vyhrocených přestřelkách, kdy dokonce otec sportovkyně Janek Ledecký volal po rezignaci svazového šéfa Lukáše Sobotky došlo ke smíru.

Přesto si dvojnásobná olympijská vítězka tento týden rýpla právě do Svazu lyžařů ČR. „Nerozumím úplně toku státních peněz do sportu, ani se tím nezabývám, ale řekla bych, že do sportu jde peněz dost, když jenom od MŠMT (pozn.: Ministerstva školství) do Svazu lyžařů jde 80 milionů ročně. Někam se ale cestou asi ztrácejí, protože kluby i svaz pláčou, že peníze nemají,“ řekla v rozhovoru pro magazín E15 Premium Ester Ledecká a vyzdvihla své partnery, na které se spoléhá ohledně finanční podpory.

„Pro mě, i každého profesionálního sportovce je zásadní mít ty nadýchané polštáře sponzorů, na které se mohu spolehnout. K tomu je potřeba jen mít dobré výsledky. Pravidla jsou jasná. Máš výsledky, jsou peníze. Spoléhat na to, že vám někdo dá něco zadarmo, nejde,“ dodala šampionka.