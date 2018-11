Návrat Skaláka do repre byl překvapením: Muka v Anglii zahnaly pusinky holek!

Byla to hektická noc. Povolávací rozkaz na zápas s Polskem (dnes 18.00) a se Slováky (19. 11. - 20.45) dostal dodatečně jako náhradník. Domu do Londýna může své milé Sáře i devítiměsíční princezně Vanessce poslat aspoň pohled. „Odletěl jsem jenom já. Rodina zůstala v Anglii sama,“ říkal ještě pomuchlaný.

Poslední rok zažíval s fotbalem řádná muka. Sice pomohl Brightonu do Premier League, ale v ní nedostal ani čuchnout. „Nevěděl jsem, jak se z toho dostat,“ přiznal.

Měl ale kliku u rodinného krbu. Do všeho fotbalového marasmu se mu narodila v únoru dcerka. „Bylo to v okamžik, kdy jsem nebyl z fotbalu šťastný. Tak zase doma jsem šťastný byl. Tam se mi to aspoň vyvážilo,“ zavzpomínal.

V létě mu došla trpělivost a práskl do koní. Vzal angažmá ve druhé lize v Millwall. V klubu, který je v Anglii nenáviděný. „I chorál fanoušků zní: Nikdo nás nemá rád,“ chlubil se Skalák.

Nějaká jiná alternativa? Nebyla. „O návratu do Čech jsem neuvažoval. Chtěl jsem zůstat v Anglii. Vlastně, dokážu si představit, že tu budeme žít, až s fotbalem skončím,“ přidal rychlonohý záložník.

A co se změnilo za dva roky v nároďáku? „Vlastně ani pořádně nevím. Jen jsem se vyspal a ráno stihl mítink,“ říkal.