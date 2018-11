Řepka ve své knize: manželky, které ho využily, z pokut by nyní vyžil

Od dětství nesnáší komunisty

„Rváč jsem nebyl, protože jsem nebyl konfliktní, ale zato jsem byl bouřlivák. To se se mnou táhlo opravdu odmala. Můj děda byl kulak a naše rodina nenáviděla komunisty, který nám všechno sebrali. A mně celý život vadilo říkat komukoliv soudruhu nebo soudružko. Buď jsem jim říkal jménem, nebo paní, pane. A s tím jsem pak měl velký problémy už ve škole. Myslím, že mě zachránil fotbal, protože bych se nikam jinam nedostal.“

Jak ho zmátly sexy fanynky

„Když jsme hráli na Strahově, tak jsme se s ženským mužstvem Sparty tréninkově střídali. My jsme končili a ony nastupovaly, protože většinou chodily do práce, takže mohly trénovat až později. Občas jsme na Strahově mívali obědy a jednou jsme seděli na jídle a najednou koukám, přišlo tam šest krásnejch holek, ale fakt krasavic. A tak si říkám, co tady dělaj, na Strahově, my jsme skončili, tak na koho jdou? A byly to všechno přítelkyně těch fotbalistek, který pak trénovaly po nás.“

Dceři nemůže nic vyčítat

„Dcera se začala tetovat snad už od sedmnácti let. Kouřit začala už v patnácti, ale já jsem ten poslední, nebo byl jsem ten poslední, který by jí měl něco říkat a poučovat. To by vypadalo divně. I když kouřit jsem začal až v jednadvaceti. Takže dcera kérky má, a teď o nich uvažuje i starší syn. Bude mu osmnáct, tak proč ne. Uvidím, co si zvolí za motivy.“

Z pokut by nyní vyžil

„Ve fotbale jsem dostal pokut strašně moc, nebudu říkat počet, protože to je hodně vysoký číslo. Diplomaticky bych mohl pro představu říct, že kdybych to dal dneska na stůl, tak by mi ty peníze stačily do konce života. Byl jsem pokutovanej například za to, že mě někdo viděl odcházet z kasina v mým volným čase, přesto dostal klubovou pokutu. Na každýho hráče byl jinej metr. A proto já jsem ty pokuty prakticky platil pořád.“

Ženy ho využily pro slávu

„Jsem vstupenkou do světa, kde je víc vidět, aniž bych o to stál, a na rozdíl od bezejmenných šoubyznysových nul pro to nemusím dělat vůbec nic. Obě moje bývalé ženy vyrostly až s mým jménem. Pro tu druhou se to stalo jediným možným způsobem, jak zůstat v bulváru, kam se nedostaneš pilováním nehtů v zapadlým salonu, ani stopadesátým milencem a tatínkem v řadě.“

Věřící rebel Tomáš

„Možná to bude vypadat zvláštně, ve spojení s mojí osobou, ale byl jsem vychovávaný v boží víře. Je pravda, že ne vždy jsem se jí řídil a konal, ale pár věcí jsem si zapamatoval. Snažit se být dobrý člověk, neubližovat druhým, být poctivý, a to i co se týče fotbalu. I pro mě bylo dobré si to čas od času připomenout a snažit se podle toho žít. Když už toho bylo na mě moc, tak jsem se zastavil a zamyslel se nad smyslem desatera.“

Existují mimozemšťané?

„Každý člověk by měl v něco věřit. A já si myslím, že něco ve vesmíru možná bude. Ale já věřím v Pána Boha. Ať si každý myslí, co chce. Pro někoho to může být úsměvný, ale když to řeknu diplomaticky – každý člověk by měl v něco věřit, asi tak."