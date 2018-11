Nedvěd dohlíží na napěchovanou kasu Juventusu: Podpis za 2 miliardy!

Portál Calcio&Finanza odhalil pravomoci činovníků generálního štábu klubu. A »Grande Paolo« je na tom zatraceně dobře. „Pavel Nedvěd má podpisová práva k nákupu a prodeji hráče v relaci od 1,3 do 1,95 miliardy korun,“ informuje server.

Tím pádem je Pavel ve finanční hierarchii větší šajba než sportovní direktor, jímž se po odchodu Beppeho Marotty stal Fabio Paratici (46). Co to v praxi znamená? Třeba to, že Nedvěd může v Paris SG vyrabovat a podepsat transfer středopolaře Adriena Rabiota, kterého má Juventus na seznamu posil, a stojí 1,5 miliardy. Směrem ven z klubu může zvěčnit svůj autogram pod prodej záložníka Miralema Pjaniče. Bosňan má tržní hodnotu 1,8 miliardy korun, a baží po něm Manchester City.

Zkrátka »Furia Ceca« Pavel má v organizaci, která v sezoně 2016/17 vydělala jen na televizních právech 6 miliard korun, báječnou pozici. Tedy pod šéfem všech šéfů! Obchody s plejery nad 1,95 miliardy má v gesci ten nejvyšší – prezident Andrea Agnelli (42). Čili na případném návratu Paula Pogby z Manchesteru United za cirka 3 miliardy by se vyřádilo jeho pero.

Bossové Juventusu Sportovní ředitel Fabio Paratici (46)

Právo podpisu: Nákup a prodej hráčů do 1,3 miliardy Kč Viceprezident Pavel Nedvěd (46)

Právo podpisu: Nákup a prodej hráčů od 1,3 do 1,95 miliardy Kč Prezident Andrea Agnelli (42)

Právo podpisu: Nákup a prodej hráčů nad 1,95 miliardy Kč Finance »Staré dámy« Cena kádru: 20 miliard Kč

Výdaje na platy hráčů: 3,3 miliardy Kč za sezonu

Nejvyšší roční gáže:

Cristiano Ronaldo 780 milionů Kč

Douglas Costa 208 milionů Kč

Miralem Pjanič 143 milionů Kč